Ferrovie: i treni di Italo si affacciano in Puglia?

Una notizia che farà piacere a chi vive nel Sud Italia.

Stando ad alcune indiscrezioni raccolte, Italo avrebbe in programma per domani, 25 agosto, una corsa con uno dei suoi convogli AV in Puglia.

Il treno dovrebbe percorrere per la precisione l'itinerario Roma - Caserta - Foggia. Una volta giunto nella Capitanata si dovrebbe spostare nei giorni successivi su Ancona per poi fare una corsa su Lecce e quindi tornare nella Capitale. In questo modo andrebbe dunque a coprire l'intera linea Adriatica oltre alla trasversale tra Roma e Foggia.

Al momento, vale però la pena precisare, si tratterebbe esclusivamente di conoscenza linea, che quindi non è detto porti necessariamente all'istituzione di nuovi servizi.

Per avere la conferma di questa indiscrezione non ci resta che attendere domani. Qualora tutto andasse come previsto si tratterebbe di un primo passo che farebbe ben sperare per vedere i treni bordeaux della compagnia privata anche a Sud Est di Salerno.