Ferrovie: test ERTMS con E.464 sulla rete LFI

In quel di Bibbiena, il Presidente del Gruppo Lfi Spa Maurizio Seri ha partecipato alle prove tecniche programmate per testare in treno il sistema ERTMS lungo la tratta ferroviaria tra Bibbiena e Poppi.

“Si tratta di una giornata storica per la sicurezza ferroviaria sul territorio della provincia di Arezzo – dice Seri – perché il sistema risponde perfettamente alle prove richieste e i lavori possono dunque procedere con le tempistiche previste, ovvero entro il 2022”.

Per i test sono state utilizzate due locomotive E.464 appositamente strutturate per le prove in questione.

Grazie ad un investimento regionale da oltre 23 milioni di euro, una volta terminati i lavori, la linea sarà l’unica linea locale in Italia ad avere un livello di sicurezza analogo a quello presente sulla rete AV nazionale.

Foto Twitter Maurizio Seri