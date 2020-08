Ferrovie: via ai lavori sulle 5 Gran Confort di Fondazione FS

Non si vive di sole locomotive, dunque in Fondazione FS si pensa anche alle carrozze.

Sono iniziati per questo motivo i lavori di restauro estetico e funzionale di cinque vetture “Gran Confort” Tipo 1970 e Tipo 1985 che andranno ad aggiungersi all'unica vettura dell’analoga serie già inserita nel parco rotabili storici della Fondazione FS.

Per le quattro vetture tipo 1985 (con il caratteristico tetto cannellato), al fine di riprodurre i treni InterCity degli anni ‘80, cromaticamente eterogenei con l'impiego promiscuo di carrozze ex TEE, si è optato per l’utilizzo della livrea "Bandiera", mentre l’unica carrozza Tipo 1970 riceverà la livrea TEE.

Le unità in lavorazione dovrebbero essere le seguenti:

50 83 18-98 176-0 A

50 83 18-98 524-1 A

50 83 18-98 531-6 A

50 83 18-98 534-0 A

50 83 18-98 548-0 A

Al momento nel parco di Fondazione FS ci sono altre due vetture in livrea TEE, la 18-98 029 e la ristorante 88-90 902.

Foto Fondazione FS Italiane