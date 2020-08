Ferrovie: i Pop di Trenitalia provano in doppia [VIDEO]

Con la consegna di molti Pop ETR 104 alla regione Emilia-Romagna, sono anche iniziate le corse prova in comando multiplo per questo nuovo Gruppo di automotrici.

Nella serata di domenica 26 luglio è partito da Bologna l’ETR 104 n.026 isolato fino a Faenza, dove ha agganciato l’ETR 104 n.022 per poi proseguire su Forlì. Una volta arrivato in questa stazione, il convoglio composto dai due treni ha effettuato tre corse prova su Santarcangelo di Romagna.

Il treno in doppia ha quindi proseguito nei giorni successivi con altre corse prova sempre tra le località di Rimini/Santarcangelo e Faenza.

Nella serata di giovedì 30 luglio, quindi, la coppia è partita dalla stazione di Rimini per raggiungere Faenza, dove ha poi ha effettuato il cambio banco per ritornare a Santarcangelo di Romagna. Arrivato in questa stazione ha effettuato un’altra corsa prova per Faenza per poi ritornare a Rimini.

Ancora non è definito a cosa siano dovute queste corse prova, ma è probabile che più avanti sarà possibile vedere treni regionali in doppia di ETR 104 aumentando così i posti a disposizione.

Il corredo fotografico ci porta a Faenza con la foto di apertura di Roberto Cervone e a Cesena con il video di Akiem483.