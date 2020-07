Ferrovie: per i treni passeggeri Lecce/Bari - Napoli c'è Ferrotramviaria

Potrebbe esserci una interessante novità per il sud Italia.

Ferrotramviaria si propone per un collegamento a mercato Lecce – Napoli con fermate intermedie a Brindisi e Bari e per un collegamento diretto express Bari-Napoli senza fermate intermedie.

Non saranno posti in vendita biglietti con origine e destino in località già servite tra loro da servizi di TPL coperti da contratti di servizio. Quindi non saranno posti in vendita, ad esempio, biglietti tra Lecce e Bari; Lecce e Brindisi; Brindisi e Bari, Brindisi e Lecce, ma solo servizi con origine e destino Napoli (Bari-Napoli e vv; Brindisi – Napoli e vv; Lecce - Napoli e vv).

La data di inizio prevista per l’esercizio del nuovo servizio ferroviario passeggeri è il 12 dicembre 2021 e il materiale utilizzato sarebbe una composizione bloccata di due elettrotreni a 4 casse Flirt Stadler ETR 341 con capacità complessiva di 445 posti a sedere.

Contestualmente è stata presentata anche un orario indicativo secondo quanto riportato in alto. Manca ancora moltissimo tempo, se sono rose fioriranno.