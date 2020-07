Ferrovie: sui binari la Vectron "Backbone" di DB Cargo

La ferrovia funziona. Anche in tempi difficili.

In particolare, durante la pandemia da Coronavirus, è diventato chiaro che il trasporto merci su rotaia si sta trasformando da supporto a spina dorsale per l'economia.

In tutta Europa, DB Cargo ha assicurato le forniture e mantenuto costanti i flussi di trasporto. Nel solo traffico di carri singoli, la compagnia sposta 500.000 treni all'anno e 15.000 vagoni al giorno. Questo equivale a un totale di 60 milioni di tonnellate di merci trasportate all'anno.

Per rimarcare questo concetto, DB Cargo sceglie ancora una volta un messaggio su una locomotiva, stavolta sulla Vectron 193 318. La macchina da ieri veste una bella cromia full black con il disegno stilizzato di una spina dorsale e la scritta "I am the backbone of the economy", "Io sono la spina dorsale dell'economia".

Foto DB Cargo