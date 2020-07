Ferrovie: il Rock di Trenitalia arriva anche in Campania

Nella terra del neomelodici, ci pensa il Rock a portare altra musica per i pendolari del trasporto ferroviario.

Sui binari della Campania – in anticipo sui tempi previsti –arriva infatti il nuovo treno regionale Rock.

Un convoglio a due piani di ultima generazione, fiore all’occhiello della tecnologia ferroviaria made in italy. La consegna alla Regione è avvenuta oggi, nell’impianto di manutenzione di Napoli Centrale, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca e dell’AD di Trenitalia Orazio Iacono.

Un Vincenzo De Luca che non ha perso l’occasione di raccomandare l’uso delle mascherine a bordo dei mezzi pubblici, bollando coloro che non lo fanno come «cafoni incivili che mettono a rischio la salute degli altri». E ha avuto parole di elogio, in tal senso, per le attenzioni prestate da Trenitalia al rispetto delle regole: «Mi auguro che tutti seguano la linea di comportamento che adotta Trenitalia, che ha l’ottima abitudine di bloccare i treni quando ci sono persone incivili e irresponsabili che non indossano la mascherina».

Il Rock consegnato stamani è il primo dei 37 previsti, che si aggiungeranno ai 24 Jazz già circolanti in Campania. Grazie a questi arrivi, entro il 2025 la flotta regionale sarà completamente rinnovata, come previsto dal contratto di servizio 2019-2033 – firmato lo scorso dicembre – che include investimenti per oltre 680 milioni di euro (di cui 390 destinati proprio al rinnovo della flotta).

Il Rock è un treno ad alta capacità, ecologico e meno energivoro (-30% di consumi) dei suoi predecessori, e caratterizzato da elevate prestazioni: 160 km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 m/sec2, oltre 600 posti a sedere, sedute ampie, portale intranet, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente per ricaricare tablet e smartphone, 9 posti bici con prese elettriche, cinquanta videocamere a circuito chiuso per un viaggio sicuro.

All’interno del Rock sono presenti 4 postazioni per persone con disabilità, vicine alle porte di ingresso e uscita e ai servizi igienici, per facilitare gli spostamenti e garantire la massima accessibilità.

Il Rock e gli altri treni regionali di Trenitalia svolgono un efficace ruolo nella strategia del Gruppo FS di sostegno al turismo, in particolare quello di prossimità. A tal fine in Campania sono stati creati speciali collegamenti integrati treno+bus e treno+nave, come il “Cilento Link”, il “Costiera Link” e il “Pompei Link”, che permettono di raggiungere comodamente alcune delle più affascinanti mete della Campania. Per di più a prezzi estremamente convenienti grazie alla promo Estate Insieme di Trenitalia che fa viaggiare no limits su tutti i treni regionali e per qualsiasi destinazione.