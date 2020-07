Ferrovie: Giruno tra Italia e Svizzera, ecco da quando e su quali treni

Si avvicina il giorno del debutto dei Giruno nel nostro Paese.

Dopo mesi di test in singola e in doppia che abbiamo seguito in giro per l'Italia, arrivano voci sul prossimo utilizzo dei nuovi convogli svizzeri sugli Eurocity di collegamento con l'Italia.

Secondo alcuni rumors piuttosto attendibili i nuovi treni dovrebbero entrare in servizio a partire dal prossimo 16 agosto sugli Eurocity 311, 319, 322 e 358, tutti circolanti sulla Milano - Chiasso.

Qualora fosse confermato ci sarebbe la sostituzione di materiale visto che finora quelli elencati sono tutti effettuati con ETR 610.

A questo punto attendiamo una conferma ufficiale ma i nuovi EC250 stanno davvero scaldando i motori.