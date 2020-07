Ferrovie: ancora un Leonardo per ATM da Hitachi Rail

Lo avevamo anticipato e oggi ne abbiamo conferma.

Continua infatti la consegna di treni Leonardo alla ATM di Milano, provenienti come sempre dalla Hitachi Rail di Reggio Calabria.

Anche questa volta si tratta di un treno della Linea 2 caratterizzato dal colore nero di sfondo con contorni verdi. Il treno come sempre ha viaggiato a tappe, dapprima su Roma, quindi su Firenze fino a salire a destinazione in Lombardia.

Stavolta la titolare è stata la E.652.037 in XMPR che come sempre aveva dietro un carro scudo con un secondo identico situato in fondo al convoglio.

Anche in questo caso abbiamo un contributo grazie a Giovanni Gardenghi che ha immortalato il tutto durante la partenza dalla Toscana. Se le informazioni raccolte sono corrette un altro invio è previsto a cavallo tra la prima e la seconda settimana di agosto.