Ferrovie: ancora ATR 220 "Swing" per Trenitalia

Ancora nuovi treni in arrivo anche se meno "appariscenti".

Mercitalia Rail, Polo Mercitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con i partner esteri, prosegue nell’organizzazione e implementazione del trasporto dalla Polonia all’Italia degli elettrotreni ATR 220 destinati a Trenitalia.

Nei giorni scorsi il terzo lotto, partito dagli stabilimenti della ditta polacca Pesa, è giunto a Pisa per i collaudi.

Si tratta di un totale di 14 treni "Swing", la cui consegna sarà completata entro dicembre 2020, per consentirne l’entrata in esercizio in Sardegna ed in altre Regioni italiane.