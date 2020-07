Ferrovie: ecco la prima sosta del Frecciargento a Torano-Lattarico [VIDEO]

Prima fermata a Torano-Lattarico per il Frecciargento Sibari - Bolzano.

Il treno 8511, partito da Sibari alle 6.28 con un minuto di ritardo, ha sostato nel nuovo impianto Freccia dalle 6.50 alle 6.58, arrivando con quattro minuti d'anticipo e ripartendo con due di ritardo.

Ad attenderlo, vista l'ora non proprio favorevole, solo qualche curioso e due viaggiatori in salita, con il boom che è atteso per questa sera quando nella stazione arriverà il convoglio proveniente dall'Alto Adige.

Il Frecciargento 8517 dovrebbe giungere alle 22.01 ma già alle 21.00 è prevista una cerimonia di ringraziamento alla politica locale e regionale davanti alla stazione stessa pubblicizzata da manifesti apparsi nella zona.

Per la cronaca il primo Frecciargento a sostare è stato l'ETR 485 n.40 immortalato da Danilo Greco con le prime luci del giorno.