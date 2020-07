Ferrovie: l'ETR 252 "Arlecchino" in bella mostra a Milano Centrale

Sgambata fuori porta per l'Arlecchino ETR 252.

Il convoglio di Fondazione FS Italiane, recentemente restaurato nelle Officine di Porrena, ha effettuato oggi un viaggio "sulle sue ruote" tra Pistoia e Milano.

Il meraviglioso treno ha viaggiato via Prato, linea storica su Bologna e quindi ovviamente sempre sulla linea storica appunto su Milano.

È stata così l'occasione per molti fotografi di immortalare questo elettrotreno che fino ad ora ha sempre gravitato in zone diverse, principalmente del centro Italia. E domani potranno farlo anche in Liguria, visto che il rientro è previsto via Genova.

Come sempre la news ha un corredo fotografico di tutto rispetto.

In apertura c'è la foto di Marco Ruggeri che ha immortalato l'Arlecchino a Prato. In chiusura invece Luca Faggi ci mostra il treno sotto le volte di Milano Centrale.