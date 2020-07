Ferrovie, Fondazione FS: novità in arrivo per E.444R.005 ed E.626.225

Ancora novità in seno a Fondazione FS Italiane.

In questi giorni sono da segnalare due importanti accadimenti.

Il primo riguarda la E.444R.005, ossia la ex Full Chopper. Come scrive la stessa Fondazione sulla sua pagina Facebook sono in corsi i lavori "alle Officine Manutenzione Ciclica Trenitalia di Foligno" dove "proseguono le operazioni finalizzate al ripristino funzionale ed estetico della prima Tartaruga oggi custodita dalla Fondazione FS, ovvero la E.444.005 ex "full-chopper".

Il rotabile storico - prosegue Fondazione FS - è già stato interessato dal completo risanamento della cassa cui seguirà la verniciatura in livrea storica".

Quest'ultima frase non chiarisce al momento i dubbi degli appassionati. "Storica" sarebbe la XMPR 1 visto che questa specifica locomotiva non ha mai vestito quella Grigio e Rossa. Ne sapremo certamente di più in futuro.

Nel frattempo nella giornata di ieri è stata trasferita da Milano a La Spezia Migliarina la E.626.225 probabilmente per montaggio SCMT.

La foto di Marco Claudio Sturla, mostra il transito del treno che la vede in composizione a Genova Nervi.