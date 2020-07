Ferrovie: ancora E.444R "Tartaruga" inviate alla demolizione

Proseguono le demolizioni delle E.444R "Tartaruga".

Il tempo, del resto, va avanti anche per loro, e tolte dal servizio sono inevitabilmente destinate alla demolizione.

Finora sono partite quasi tutte unità del nord mentre ieri hanno preso la via della fiamma ossidrica due macchine ferme da tempo a Roma San Lorenzo.

Si tratta, per la precisione, della E.444R.044 e della E.444R.075 che due notti fa sono state trasferite via Tirrenica a Savona Parco Doria. Già nella giornata di oggi dovrebbero quindi essere inoltrate a San Giuseppe di Cairo, resta da vedere se da sole o in compagnia di altro materiale.

Proprio a Savona, infatti, è rimasta un'altra unità del Gruppo probabilmente destinata al taglio, la E.444R.022.

Per ora ci limitiamo a fornire qualche dato saliente sulle due macchine che hanno mosso dalla Capitale. La E.444R.044 è una Breda del 1971 Riqualificata nel 1993 mentre le E.444R.075 è una Casaralta-Italtrafo datata 1974 e Riqualificata nel 1993.

Le foto di Giovanni Gardenghi (sopra) e Marco Claudio Sturla (sotto) ci mostrano il treno in transito a Camaiore Lido-Capezzano e Cavi di Lavagna con in testa la E.402B.179.