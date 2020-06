Ferrovie: 190 FUC in manutenzione, il Mi.Co.Tra affidato alla 1216.009 ÖBB per tutta l'estate

È il momento della manutenzione per le due 190 301 e 302 di Ferrovie Udine Cividale.

Durante i prossimi mesi, a turno, verranno inviate a Linz per la messa a punto con la 301 che si trova già presso le officine austriache.

Nel frattempo, la società ferroviaria friulana ha noleggiato da ÖBB una Taurus 1216 per garantire il servizio transfrontaliero da Udine a Villach, con partenza e arrivo a Trieste nei festivi.

Domenica 21 giugno è arrivata a Udine la 1216.032 che si è occupata del traino del treno da Tarvisio a Udine e del viaggio verso l'Austria del pomeriggio. Un'avaria a un motore ha costretto tuttavia le ÖBB a sostituirla con la 009 che da lunedì traina il Mi.Co.Tra.

Nella composizione attuale, non è presente il bagagliaio per il trasporto di biciclette, sostituito da una mista ADbmpsz di prima classe con comparto bagagli. Le tre carrozze di seconda classe hanno tutte lo spazio per biciclette. Forse non la soluzione migliore per una linea con massiccia presenza di cicloturisti.

Nel weekend la situazione migliora grazie al Bici Treno del Friuli con almeno 2 carrozze MD attrezzate per il trasporto di biciclette (Ferrovie: presentate le vetture Porta-Bici per il Friuli Venezia Giulia).

Nelle foto in alto, di Daniele De Anna, il treno in partenza da Udine il 24 giugno.

Testo di Marco Birri