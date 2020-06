Ferrovie: i due "Caimano" di Fondazione FS arrivano a Foligno [VIDEO]

Quella che era una speranza ora è diventata una certezza.

Secondo quanto comunicato da Fondazione FS Italiane, le due E.656 (.492 e .497) che avevamo visto l'altro ieri viaggiare per l'Italia sono state trasferite dalla Sicilia a Foligno.

Già il fatto che ci sia dietro la Fondazione lascia ben sperare per il futuro delle due macchine, ora è necessario attendere per sapere cosa ne sarà dei due Caimano. Tra le ipotesi che sono circolate tra gli addetti ai lavori un salvataggio di entrambe o di uno solo con l'altro utilizzato per i pezzi di ricambio.

Ne sapremo certamente qualcosa in più a breve, nel frattempo ieri le due locomotive hanno mosso da Napoli verso l'Umbria passando anche lungo la Roma - Firenze AV tra Roma e Orte dove abbiamo avuto modo di immortalarle nel video a corredo.

Comunque vada, sarà probabilmente l'ultima volta che le vedremo con questa cromia e in queste condizioni.

Foto Fondazione FS Italiane