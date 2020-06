Ferrovie: sui binari un altro "Leonardo" di Hitachi Rail per ATM

Riprendono le consegne dei treni Leonardo di Hitachi Rail per la Metro di Milano.

In questi giorni è in viaggio un convoglio della Linea 2 che sta venendo trainato nel suo percorso dalla E.652.079 in cromia XMPR. Il convoglio è come sempre con base nera e bordi verdi che differiscono da quelli rossi della Linea 1.

Si tratta di treni composti da 2 Unità di Trazione (UdT) identiche e funzionalmente autonome destinate a prestare servizio in treni di 6 casse permanentemente accoppiate con cabina di guida alle due estremità. Le due UdT sono costituite da una cassa motrice “M1” dotata di cabina di guida, una cassa rimorchiata “R” ed una cassa motrice intermedia “M2”.

Come sempre per il trasferimento si sono resi necessari dei carri scudo, individuati in due pianali.

Le foto di Giovanni Gardenghi ci mostrano il treno completo e un dettaglio della metro in sosta a Firenze Castello.