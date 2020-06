Ferrovie: due "Caimano" in giro per l'Italia. Novità in arrivo?

Invii simili sono all'ordine del giorno sulla nostra rete, ma quando gli interessati sono due "Caimano" è meglio drizzare le antenne.

Nella giornata di oggi è stata vista viaggiare da Villa San Giovanni a Napoli una coppia di E.656 che ci risulta fossero assegnati alla Sicilia, la E.656.492 e la E.656.497.

Pur non essendo esteticamente ben messe, le due macchine non sembravano in odore di invio per accantonamento o demolizione, anche perché la prima era regolarmente in trazione. Inoltre non si capirebbe bene il motivo per il quale farle arrivare così a nord per un eventuale taglio.

Noi non avanziamo ovviamente alcuna ipotesi ma è lecito sperare in un finale completamente diverso per queste due locomotive come del resto auspicato da più di qualcuno sui social. Torneremo sicuramente in argomento, per ora ci limitiamo a dare qualche informazione di base.

La E.656.492 è una Sofer-Ansaldo del 1985 mentre la E.656.497 è sempre una Sofer-Ansaldo ma datata 1986. Chi vivrà vedrà. Speriamo di vedere...