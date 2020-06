Ferrovie: il "ritorno" delle E.656 "Caimano" in Sicilia

Tornano gli ultimi Caimano in servizio commerciale Lunga Percorrenza in Sicilia dopo l'emergenza Covid-19.

Dal 18 maggio, da quando erano stata riattivata sul percorso siciliano la coppia di Intercity Giorno 723/721 e 728/722 non si erano ancora viste le ultime E.656 assegnate a tali servizi come unità titolari, circolando le stesse solo per sparuti casi di richieste di soccorso del materiale regionale o per invii/trasferimenti a vuoto di convogli della lunga percorrenza laddove non per altri servizi interni aziendali.

Nella giornata di ieri, invece, con l' attivazione dell'orario del secondo semestre 2020 di Trenitalia la E.656.294 ha trasferito da Messina a Palermo il treno Intercity Giorno 35529.

Un inedito "ritorno" probabilmente sporadico per una veterana consegnata nel 1979 e costruita dalla TIBB.

Foto di Paolo Gangemi