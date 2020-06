Ferrovie: prove in unità multipla per gli ETR 600 tra Roma e Lecce [VIDEO]

Interessante novità quella accaduta oggi nel centro-sud Italia.

In vista dell'attivazione dei nuovi servizi tra Firenze e Lecce c'è stata una interessantissima corsa di prova.

Hanno infatti viaggiato tra Roma e Lecce due ETR 600 accoppiati, rispettivamente l'ETR 600 n.02 e l'ETR 600 n.06. I due convogli in livrea Frecciargento hanno percorso la tratta via Cassino per poi correre via Benevento e Foggia alla volta di Lecce. Medesimo percorso hanno effettuato per il ritorno nella Capitale.

Non è ancora chiaro se questo test sia un'anteprima di quel che accadrà col nuovo collegamento o meno.

Se così sarà, si verificherà quello che avevamo prospettato in tempi non sospetti, auspicando l'utilizzo di doppie di ETR per coprire l'indisponibilità del 50% dei posti dovuta alle norme per il contenimento del Coronavirus (Ferrovie: 50% di posti in vendita; e se tornassimo alle doppie composizioni?).

Se così sarà, dunque, vedremo per la prima volta i "Paperi" in servizio regolare in unità multipla, come finora avevamo visto solo in prova ai tempi delle corse prova pre-consegna.

Ricco come era ovvio il corredo fotografico per questa notizia che non poteva passare inosservata.

Partiamo con la foto di apertura ma anche il video di Gabri656 che ha ripreso la doppia a Benevento. Segue il video stavolta di ALEX AV che ha immortalato il convoglio ad Ariano Irpino.

Per concludere la foto con i due ETR 600 agganciati di Davide Lippolis.