Ferrovie: E.633.204 accantonata, finisce il Blu Orientale e Grigio Perla

Game over, come si direbbe se fossimo in un videogame.

Se le indicazioni che abbiamo raccolto sono corrette e vista la fonte non abbiamo motivo di dubitarne, sarebbe stata accantonata già da qualche giorno a Milano Smistamento la E.633.204.

Dopo la riverniciatura della E.652.003, questa era l'ultima macchina in servizio regolare a indossare ancora la originale cromia Blu Orientale e Grigio Perla che su tutte le altre unità del Gruppo, così come sulle simili E.632 ed E.652, è stata rimpiazzata dall'onnipresente XMPR.

La macchina è rimasta dunque sul "trono" per pochi giorni, pur mantenendo a tutti gli effetti il record di "ultima a morire".

Per coloro che vivono benissimo senza il campionato di calcio ma non dormono la notte senza qualche dato (e noi siamo tra questi), la E.633.204 è una Sofer-Ansaldo del 1988 che dunque chiuderebbe la carriera dopo 32 anni di servizio.

A meno di clamorose novità, il 2020 vede la fine dell'epopea del Blu Orientale e Grigio Perla sui binari italiani, dopo un percorso nato nel 1967 con le E.444 e durato 53 anni.