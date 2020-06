Ferrovie: trasferita a La Spezia la E.645.084

La giornata di ieri ha visto una interessante novità per gli appassionati.

Dalla stazione di Milano Centrale è infatti partito un convoglio per La Spezia Migliarina composto dalla E.656.439 con al seguito la E.645.084 e tre vetture Grigio Ardesia.

Come si vede dalle foto di Davide Maggi, la E.645.084 mostra i chiari segni della riqualificazione (fari aggiuntivi) e della livrea XMPR ma anche di un suo inizio di "ripristino" come in origine.

Non è ancora a noi noto come sarà sistemata questa locomotiva, quel che è certo è che si tratta di una anziana Savigliano del 1965 che ha quindi alle spalle ben 55 primavere.

Torneremo sicuramente in argomento quando avremo degli aggiornamenti.