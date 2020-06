Ferrovie: trasferito il Treno Sanitario di FS, Protezione Civile e Areu [VIDEO]

Primi giri di ruota "seri" per il Treno Sanitario di Ferrovie dello Stato, Protezione civile e Azienda regionale emergenza urgenza (Areu).

Il convoglio che nei giorni scorsi è stato oggetto di numerose polemica perlopiù capziose e di bufale totalmente fantasiose, è stato infatti spostato da Milano a Verona.

Protagonista della tirata la E.402B.110 in livrea ex Frecciabianca che è stata la titolare del convoglio composto come sappiamo da sette elementi.

Per coloro che non hanno seguito la vicenda, ricordiamo che questo treno attrezzato per poter spostare velocemente pazienti e attrezzature non necessariamente per la pandemia da Coronavirus, è composto da 3 vetture barellate, 3 bagagliai e 2 cuccette.

Per l'esattezza le marcature sono le seguenti:

50-70 413 Cuccetta

89-70 000 Barellata

95-70 242 Bagagliaio

89-70 006 Barellata

95-70 223 Bagagliaio

89-70 005 Barellata

50-70 409 Cuccetta

Il video, opera come la foto di Alessandro Ferraro, ci mostra il treno in transito a Treviglio.