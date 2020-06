Ferrovie: ETR 700 in doppia aspettando una nuova consegna

Particolare transito ieri in Adriatica per un treno che ancora non è tornato completamente in servizio.

Stiamo parlando degli ETR 700 che non sono ancora stati tutti rimessi nel segmento Frecciargento sulla linea costiera di levante dopo il blocco totale dei servizi dovuti al Coronavirus.

Nella giornata di ieri, appunto, sono stati trasferiti da Surbo a Milano due convogli che hanno però in qualche modo "eccezionalmente" viaggiato accoppiati.

Per l'esattezza si è trattato dei treni 4883 e 4811, rispettivamente ETR 700 n.17 e n.11. Una volta tanto, viene da dire, è stato utilizzato dunque il gancio automatico frontale, spesso criticato per apparire in maniera piuttosto sgraziata dalla "bocca" che non prevede un guscio di copertura.

Per i media a corredo della news apriamo con la foto in alto e il relativo video opera di Matteo E483 che vedono la doppia in transito a Pesaro mentre a chiudere c'è il transito dello stesso treno a Castelfranco Emilia ripreso da Simone Bertarini.

Prima di congedarci approfittiamo per segnalare che nei giorni scorsi fuori dalla Hitachi Rail di Pistoia è stato avvistato l'esemplare 4809 praticamente completo. Vedremo se sarà consegnato ufficialmente nei prossimi giorni a Trenitalia.