Ferrovie: in servizio in Emilia Romagna il primo Rock di Trenitalia a 4 casse [VIDEO]

Dopo avere testato per diversi mesi sul circuito di Bologna San Donato, finalmente pure il primissimo Rock a quattro casse entra in servizio regolare in Emilia-Romagna.

Nella giornata di venerdì 5 giugno 2020 l’ETR421 n.001 ha effettuato il suo primo Regionale da Bologna a Rimini ovvero l’11523.

Una volta arrivato a Rimini ha effettuato il cambio banco e ha proseguito come Regionale 3000 per Ravenna e successivamente come 3004 ancora per Bologna.

Giunto nel capoluogo di regione, il convoglio ha effettuato nuovamente il cambio banco ed è ritornato come Regionale 3005 per Rimini sempre via Ravenna.

Nel video a corredo della notizia, opera di Akiem483 come la foto di apertura, è possibile vedere il Rock in questione in partenza mentre espleta il Regionale 3005.

Teoricamente i prossimi convogli a entrare in servizio dovrebbero essere l’ETR421 n.003 e n.009, seguiti da tutti gli altri.