Ferrovie: l'ETR 302 "Settebello" sulla via del ripristino

Giornata molto importante quella di oggi per un treno storico italiano.

Nella mattinata l'ETR 302 "Settebello" è stato tirato fuori dalle Officine di Voghera per essere portato verosimilmente in quelle di Porrena dove sarà restaurato sulla scia di quanto già fatto con l'ETR 252 "Arlecchino".

Il convoglio, come si vede dalla diretta Facebook pubblicata dalla stessa Fondazione FS Italiane, non versa in condizioni eccezionali.

Si vede chiaramente la vernice molto giù, i graffiti a coprire la cromia storica ma anche un respingente rientrato per colpa, evidentemente, di una botta ricevuta.

Condizioni complicate ma non drammatiche per un treno che deve senza dubbio tornare ai fasti di una volta e costituire il nerbo del parco storico assieme agli altri Elettrotreni e ai mezzi che hanno fatto la storia delle Ferrovie dello Stato.

Torneremo senz'altro in argomento seguendo gli spostamenti del prestigioso elettrotreno lungo il Paese nelle prossime ore.