Ferrovie: la E.652.003 riconsegnata in livrea Mercitalia Rail

E alla fine, purtroppo, non era un fake.

Le indicazioni erano affidabili e provenivano da fonte attendibile, ma tutti speravano in un qualche "miracolo" che poi non è avvenuto. Ma del resto i miracoli meglio giocarseli per cose oggettivamente più importanti.

La E.652.003, unica macchina del Gruppo in servizio regolare ad avere ancora la livrea d'origine Grigio Perla e Blu Orientale ha ricevuto la cromia "zincata" di Mercitalia Rail.

La macchina nella nuova colorazione e con le sue sembianze da prototipo, è stata riconsegnata nella giornata di oggi dalle Officine di Verona Porta Vescovo, come possiamo vedere dalla foto di Matteo Lizzi.

Resta dunque l'antica cromia solo sulla E.633.204 per quanto questa macchina sia conciata piuttosto male e con colori parecchio giù di condizione oltre ad essere a fine carriera.

Ciò nonostante, come ha avuto modo di dire qualcuno con acuta ironia e con una azzeccata citazione cinefila, è lei che "vince gli Hunger Games", in quella che effettivamente negli ultimi tempi pareva sempre più una gara ad eliminazione dalla quale è uscita anzitempo anche la E.656.607.