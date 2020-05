Ferrovie: subito in servizio i Rock presentati in Toscana

Presentati e messi immediatamente in servizio.

Così come è accaduto in altre regioni, anche in Toscana i nuovi Rock di Trenitalia sono subito stati messi al servizio della comunità.

Protagonista del primo viaggio commerciale in regione è stato l'ETR 521 n.032 che ha effettuato ieri sera il Regionale 6661 di collegamento tra Firenze Santa Maria Novella e Livorno con partenza alle 22.00 e arrivo a destinazione alle 23.44.

Lo stesso treno è poi stato utilizzato per un ritorno il giorno dopo con il Regionale 3100 con partenza da Livorno Centrale alle 6.12 e arrivo nel capoluogo di regione alle 7.27.

Le foto di Giovanni Gardenghi ci mostrano il primo treno in procinto di lasciare la stazione di Santa Maria Novella.