Ferrovie: in Emilia Romagna le prove dell'ETR 421, in Toscana si presentano gli ETR 521

Proseguono le corse prova del Rock a 4 casse ETR 421.

In questi giorni l'unità n.004 che recentemente è salita in Emilia Romagna e in questa regione farà servizio ha condotto delle prove tra Bologna San Donato e Piacenza e viceversa.

Il mezzo è classificato:

94 83 4421 004-2 I-TI

94 83 0421 204-6 I-TI

94 83 0421 604-7 I-TI

94 83 4421 804-6 I-TI

Intanto nella giornata di domani dovrebbe essere prevista la presentazione a stampa e autorità degli ETR 521 della regione Toscana.

Al momento dovrebbero essere presenti sul suolo regionale l'ETR 521 n.032 uscito lo scorso 14 febbraio e l'ETR 521 n.036.