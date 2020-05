Ferrovie: ecco le EffiShunter 1000 di CZ LOKO per Sangritana

Le nuove locomotive CZ LOKO per Sangritana scaldano i motori.

Nella giornata di ieri si sono viste per la prima volta le due EffiShunter 1000 destinate alla compagnia abruzzese.

Esse fanno parte della fornitura di 2 locomotive, che CZ LOKO si è aggiudicata in febbraio. Le due Diesel hanno ancora la numerazione provvisoria ceca di produzione 744 115 e 744 116 ma una volta ottenuta l’AISM, i NEV definitivi in continuità con le 9 macchine già in Italia saranno i seguenti: 92 83 2744 010-5 Sangritana e 92 83 2744 011-3 Sangritana.

Le due EffiShunter si caratterizzano per una base argento con fasce frontali e laterali con i tre colori della bandiera italiana, rosso, bianco e verde e la loro consegna a Fossacesia dovrebbe avvenire entro il mese di giugno.

Foto CZ LOKO