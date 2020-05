Ferrovie, Fondazione FS: salvato il carro serie lfms accantonato a Barile [VIDEO]

Ne abbiamo parlato quasi quattro anni fa e a quanto apre siamo stati ascoltati!

La Fondazione FS Italiane ha provveduto a salvaguardare un altro pezzo di storia ferroviaria del nostro paese: si tratta di un carro serie lfms per anni in sosta presso la stazione di Barile in provincia di Potenza (Un carro isotermico Ifms a Barile ).

Il rotabile è stato trasferito nelle Officine di Foligno dove sarà completamente restaurato.

Una buonissima notizia per un mezzo che siamo contenti di aver in qualche modo portato all'attenzione. Bene così!

Foto Fondazione FS Italiane