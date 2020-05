Ferrovie: si vede sui binari il primo ETR 470 per la Grecia

Potrebbe essere una giornata importante quella di oggi per la Grecia.

Se le informazioni che abbiamo raccolto sono corrette, è uscito dalle Officine Manutenzione Ciclica di Vicenza l'ETR 470 n.07, probabilmente il primo allestito per la compagnia greca TrainOSE che è parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L'elettrotreno è stato in seguito trasferito presso la SITAV di Piacenza dove subirà evidentemente altri interventi prima del trasferimento in terra ellenica. Titolare dello spostamento è stata la E.402B.145 in livrea Intercity Giorno.

Al momento non siamo a conoscenza di quali siano gli interventi ricevuti né di quali sono ancora da mettere in atto. Torneremo in argomento quando avremo informazioni maggiori.

Foto di Ivan Ferraro