Ferrovie: vediamo merglio il primo Rock Trenitalia a sei casse ETR 621

Torniamo a parlare del Rock a sei casse uscito ieri da Pistoia.

Lo facciamo per prima cosa per mostrarvi le foto del trasferimento. Come detto, titolare era la 189 936 di DB Cargo, coadiuvata dai due carri di RailAdventure.

Per coloro che ce lo hanno chiesto, RailAdventure è una società con sede a Monaco di Baviera-Neuhausen. L'azienda si occupa della gestione di viaggi in treno di alta qualità per il settore degli eventi e dei trasporti, nonché di viaggi speciali per prove e trasferimenti per l'industria ferroviaria. RailAdventure ha sia propri veicoli ferroviari che veicoli a noleggio.

Il secondo motivo è invece quello di fornire le marcature corrette dell'ETR 621 n.001 dopo averle verificate sul campo e rispetto a quanto annunciato ieri:

94 83 4621 751-6 I-TI

94 83 0621 151-7 I-TI

94 83 0621 301-8 I-TI

94 83 6621 451-8 I-TI

94 83 0621 601-1 I-TI

94 83 4621 001-6 I-TI

Per coloro che ce lo hanno chiesto, ancora non è noto a quale regione sarà assegnato il treno. Alcune voci non confermate parlavano del Veneto.

Ne sapremo certamente di più nei prossimi giorni.

Foto di Giovanni Gardenghi