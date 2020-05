Ferrovie: sui binari il primo Rock ETR 621 a sei pezzi di Trenitalia

Arriva il momento anche per gli ETR 621 di Trenitalia.

Nella giornata di oggi il primo convoglio "Rock" a sei elementi ha lasciato lo stabilimento Hitachi Rail di Pistoia per arrivare a Firenze Osmannoro.

Il trasferimento è stato effettuato per mezzo della 189 936 con in composizione due carri di RailAdventure. Il convoglio avrebbe raggiunto l'impianto fiorentino per certificazione prima di iniziare le prove.

Ancora non è chiara la regione a cui sarà assegnato il convoglio mentre essendo il treno n.001 le marcature dovrebbero essere le seguenti:

94 83 4621 001-6 I-TI

94 83 0621 201-0 I-TI

94 83 0621 401-6 I-TI

94 83 6621 501-0 I-TI

94 83 0621 601-1 I-TI

94 83 4621 801-9 I-TI