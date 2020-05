Ferrovie: i treni di Italo arriveranno presto a Reggio Calabria?

Italo a Reggio Calabria potrebbe essere presto realtà.

L'anticipazione viene rilanciata dall'Associazione Ferrovie in Calabria secondo la quale la compagnia dei treni bordeaux starebbe per attivare un collegamento tra Reggio Calabria e Torino.

Il servizio sarà preceduto già nei prossimi giorni da numerose corse per l'abilitazione del personale, e stando a quanto detto da AFC sarà composto da una coppia di treni sull'itinerario Torino Porta Nuova - Reggio Calabria C.le lungo la dorsale Alta Velocità, collegando così velocemente centri come Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma alla Calabria, favorendo tanto la mobilità dei fuorisede, quanto l'accessibilità a livello nazionale del settore turistico, mai come quest'anno bisognoso di un supporto concreto alla sua ripresa.

Ne sapremo certamente di più nei prossimi giorni.