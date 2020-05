Ferrovie: svia il Terni - Chiasso di DB Cargo

Svio nella giornata di oggi per un convoglio di DB Cargo.

Il settimo carro del treno merci Terni - Chiasso che trasportava acciaio, è uscito dai binari nei pressi di Castiglion del Lago.

Lo svio è avvenuto alle 14.30 di oggi e da quanto si apprende dai Vigli del Fuoco, accorsi sulla tratta con tre squadre, non ci sarebbero feriti. Danneggiata risulta invece la linea ferroviaria con il deragliamento che ha provocato un piccolo incendio lungo il tratto di ferrovia compresa tra Moiano e Sanfatucchio, per circa 3 chilometri in seguito alla caduta della linea aerea.

Oltre ai Vigli del fuoco di Perugia sul posto sono arrivati anche quelli di Montepulciano, più i tecnici delle Ferrovie dello Stato e la Polfer.