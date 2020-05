Ferrovie: nuova vita e nuova livrea per le Re 465 di BLS

Novità in arrivo per BLS.

La compagnia svizzera cambia look alle sue macchine per tenerle "in forma per i prossimi 20 anni".

Le locomotive del Gruppo Re 465 saranno modernizzate entro la metà del 2022 e contestualmente riceveranno un nuovo look che vede fiancate verde acido con telaio grigio scuro e scritta grande BLS sui due lati in blu come il logo aziendale.

Stando a quanto comunica la stessa compagnia, la prima unità, la Re 465 011 è oggi in viaggio per le prima corse prove e a partire da giugno sarà rimessa in servizio regolare.

Foto BLS