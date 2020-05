Ferrovie: a fuoco il Le 840.061 di Trieste Campo Marzio

Ci sono notizie non vorremmo mai dare, come questa.

Nel tardo pomeriggio di oggi, un incendio ha distrutto il Le 840.061 da tempo fermo a Trieste Campo Marzio e ultimo esistente del suo Gruppo.

Le poche immagini che si trovano sul web mostrano i Vigili del Fuoco in azione per spegnere le fiamme che per fortuna non si sono propagate alle automotrici vicine.

Non ancora chiare le cause del rogo, quel che è certo è che perdiamo l'ennesimo pezzo importante della storia delle Ferrovie dello Stato.

Da non credere.