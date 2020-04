Ferrovie: ecco la stazione AV di Ferentino sulla Roma - Napoli

Si delinea la nuova stazione AV di Ferentino, che sarà situata lungo la Roma - Napoli a pochi chilometri da Frosinone.

Nella giornata di oggi sono stati svelati i rendering di quella che probabilmente sarà la seconda stazione AV passante "secondaria" dopo quella di Reggio Emilia Mediopadana AV sulla rete gestita da RFI.

Il nuovo impianto dovrebbe sorgere a pochi chilometri dallo svincolo dell'autostrada A1 in modo da essere facilmente raggiungibile in auto e dovrebbe avere un ampio parcheggio per diventare un nodo di scambio «gomma – ferro» sull’AV garantendo uno shift modale «gomma – ferro» del 10% in più rispetto ad oggi.

Con la sua costruzione è previsto un aumento dei valori dei canoni di locazione del 10% nella zona e grazie ad essa si prospetta una riduzione dei tempi di percorrenza rispetto all’auto di 50’ su Roma e 80’ su Napoli.