Ferrovie: per RFI sette E.652 da Mercitalia Rail

Contestualmente alla notizia dell'accantonamento della E.656.607 arriva un'altra novità in seno a Mercitalia Rail.

La compagnia ha infatti ceduto a noleggio a RFI ben sette E.652 utilizzate proprio al posto delle E.656 per la trazione di materiale rotabile diagnostico e manutentivo.

Le unità in questione sono state trasferite a Genova Sestri Ponente e sono le E.652.030, .033, .072, .092 e .155 in livrea XMPR oltre alle E.652.158 e .160 in livrea Mercitalia Rail.

Secondo informazioni che abbiamo raccolto ma che al momento sono da prendere come indiscrezione, con questo passaggio sarebbero già stati accantonati tre "Caimano" di RFI tra cui la E.656.570. Regolarmente vista in servizio invece la E.656.565.

Le macchine di questo Gruppo in carico a RFI sono le E.656.551, .557, .565, .570 e .586.