Ferrovie, Campania: in servizio i treni revampizzati di EAV

Una buona notizia che una volta tanto esula dall'emergenza Coronavirus.

Sono stati immessi in servizio ieri mattina sulle linee vesuviane di EAV tre treni revampizzati, come avevamo anticipato alcuni giorni fa.

I treni sono stati completamente ristrutturati con tutti i confort e risultano quindi praticamente treni nuovi. I prossimi tre treni revampizzati saranno invece immessi in servizio a giugno.

Ente Autonomo Volturno prevede l'immissione in servizio graduale di altri 21 treni revampizzati, oltre i 4 già immessi in servizio, mese per mese, entro marzo 2021. Un piano di rinnovamento che fa sì che la flotta sia sempre più vicina alla clientela da trasportare.