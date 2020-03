Ferrovie: la E.402B.142 di RFI va a Foligno. Uscirà gialla e blu? [VIDEO]

Nella giornata di oggi la E.402B.142 di RFI è stata trasferita dall'impianto di assegnazione di Roma Tuscolana alle OMC di Foligno.

La macchina ha mosso poco dopo l'ora di pranzo dalla Capitale, giungendo in Umbria a metà pomeriggio.

Non sappiamo con precisione quali interventi subirà presso le Officine Manutenzione Ciclica ma è possibile che quando sarà riconsegnata avrà un aspetto estetico molto diverso da quello che siamo stati abituati a vedere fino a oggi.

La E.402B.142, infatti, proprio perché utilizzata del gestore dell'infrastruttura, ha finora mantenuto la livrea d'origine, risultando, ad oggi, la sola ancora in questa cromia a dispetto delle altre unità che l'hanno persa.

Considerando il trattamento ricevuto da Dia.man.te., tuttavia, nonché viste le vetture per il secondo treno diagnostico ad Alta Velocità in corso di realizzazione a Vicenza, non è da escludere che la locomotiva possa sfoggiare alla sua riconsegna una inedita livrea gialla e blu, tipica dei mezzi di RFI.