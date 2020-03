Ferrovie: altre due TRAXX 494 di Bombardier sui binari italiani

In un deserto di novità nel campo ferroviario, una buona notizia arriva da Vado Ligure.

Nella giornata di oggi la Bombardier ha infatti consegnato due macchine, una per Locoitalia e una per CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana. In entrambi i casi, come ovvio, si tratta di TRAXX 494.

La prima macchina è una nostra vecchia conoscenza ed è la a nostro modo di vedere splendida 494 581 per CFI. La locomotiva con la sua sgargiante livrea dovrebbe essere, al momento in cui scriviamo, in viaggio verso Asti.

La seconda, invece, è la altrettanto bella 494 554 destinata a Locoitalia che sarebbe invece in viaggio alla volta di Milano Smistamento.

Si allarga, dunque, il numero di TRAXX di Bombardier sui binari della nostra penisola.