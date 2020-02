Ferrovie: le date dei Treni Bianchi per Lourdes di Unitalsi

Sono state rese note da Unitalsi le date dei pellegrinaggi 2020 a Lourdes.

Sono trenta in totale i viaggi previsti con il treno che vanno a sommarsi a quelli in aereo e in autobus verso la cittadina francese.

Nell'elenco di seguito è possibile trovare la sezione, la data di partenza, quella di ritorno e l'origine. Va specificato che per il problema del Coronavirus, i primi sette viaggi (entro il 20 maggio) sono stati posticipati a data da destinarsi e quindi non avranno seguito.

Regolari dunque i pellegrinaggi a partire da quello della sezione Calabrese del 23 maggio.

Triveneta lunedì 13/04/2020 domenica 19/04/2020 Verona

Romana-Laziale venerdì 17/04/2020 giovedì 23/04/2020 RC-Roma

Triveneta sabato 25/04/2020 venerdì 01/05/2020 Venezia

Campana mercoledì 29/04/2020 martedì 05/05/2020 RC-Napoli

Sicilia Occidentale giovedì 07/05/2020 giovedì 14/05/2020 Palermo-Siracusa

Sicilia Orientale giovedì 07/05/2020 giovedì 14/05/2020 Palermo-Siracusa

Triveneta martedì 19/05/2020 lunedì 25/05/2020 Vicenza

Calabrese sabato 23/05/2020 venerdì 29/05/2020 Reggio Calabria

Pugliese venerdì 19/06/2020 giovedì 25/06/2020 Lecce

Triveneta sabato 27/06/2020 venerdì 03/07/2020 Venezia S.L.

Umbra mercoledì 01/07/2020 martedì 07/07/2020 RC-Terni

Abruzzese giovedì 09/07/2020 mercoledì 15/07/2020 Pescara

Marchigiana giovedì 09/07/2020 mercoledì 15/07/2020 Pescara

Pugliese mercoledì 15/07/2020 martedì 21/07/2020 Brindisi

Lucana mercoledì 22/07/2020 martedì 28/07/2020 RC-Battipaglia

Piemontese domenica 26/07/2020 venerdì 31/07/2020 Torino

Pugliese mercoledì 05/08/2020 martedì 11/08/2020 Taranto

Molisana mercoledì 05/08/2020 martedì 11/08/2020 Taranto

Sicilia Orientale domenica 16/08/2020 domenica 23/08/2020 Siracusa

Romana-Laziale domenica 16/08/2020 domenica 23/08/2020 Roma

Sicilia Occidentale domenica 16/08/2020 domenica 23/08/2020 Siracusa

Emiliano-Romagnola venerdì 21/08/2020 giovedì 27/08/2020 Rimini

Triveneta mercoledì 26/08/2020 martedì 01/09/2020 Treviso

Campana domenica 30/08/2020 sabato 05/09/2020 RC-Napoli

Ligure giovedì 03/09/2020 martedì 08/09/2020 La Spezia

Pugliese mercoledì 09/09/2020 martedì 15/09/2020 Brindisi

Emiliano-Romagnola, Molisana, Pugliese domenica 27/09/2020 sabato 03/10/2020 Lecce Pellegrinaggio Nazionale

Calabrese, Campana, Umbra domenica 27/09/2020 sabato 03/10/2020 Reggio Calabria Pellegrinaggio Nazionale

Abruzzese, Lucana, Marchigiana, Romana-Laziale, Sicilia Orientale, Triveneta lunedì 28/09/2020 domenica 04/10/2020 Pescara, Siracusa Pellegrinaggio Nazionale

Romana-Laziale mercoledì 21/10/2020 martedì 27/10/2020 Roma