Ferrovie: gli ETR 700 arrivano subito a undici

Nemmeno il tempo di consegnare il decimo treno che a Trenitalia arriva l'undicesimo.

Se la segnalazione che ci è stata fatta è corretta, nel week end ha lasciato la Hitachi Rail di Pistoia un altro ETR 700.

Si tratterebbe dell'ETR 700 n.16, quello utilizzato per i test fino ad oggi e che evidentemente è stato riconvertito per l'esercizio regolare.

Il treno è stato visto vestire la livrea Frecciargento ed ha quindi perso la sua cromia monocolore "da corse prova". Il motivo di queste due consegne ravvicinate è la disponibilità di due fabbriche visto che quello visto solo qualche giorno fa è uscito dalla SITAV di Piacenza.

A titolo di curiosità, l'ETR 700 n.16 ex 4816 è l'unico convoglio a non essere mai stato al di fuori della nostra nazione non raggiungendo mai i Paesi Bassi in cui era destinato a correre.

Con la effettiva allocazione in Trenitalia, sarà come detto l'undicesimo a disposizione della compagnia di bandiera andando ad aggiungersi agli ETR 700 n.04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17.