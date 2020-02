Ferrovie: gli ETR 700 di Trenitalia arrivano a dieci

Torniamo a parlare di ETR 700.

Lo facciamo perché lo scorso week end dovrebbe essere stato consegnato un altro convoglio a Trenitalia.

Si tratterebbe, da quanto abbiamo appreso, del treno numero 17 che sarebbe il decimo in ordine di consegna andando ad aggiungersi agli ETR 700 n.04, 05, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Se i calcoli che abbiamo fatto sono corretti, dovrebbe trattarsi dell'ex convoglio 4883 destinato alle ferrovie belga SNCB. Il treno era arrivato in Belgio il 29 dicembre 2011 per poi fare ritorno in Italia l'11 ottobre 2014. Se il numero fosse confermato, le marcature dei singoli elementi dovrebbero essere:

93 83 4700 883-2 I-TI

93 83 0700 783-2 I-TI

93 83 0700 683-4 I-TI

93 83 0700 583-6 I-TI

93 83 0700 483-9 I-TI

93 83 0700 383-1 I-TI

93 83 0700 283-3 I-TI

93 83 3700 183-9 I-TI