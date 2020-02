Ferrovie: ecco la 494 di CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana

Arriva anche il turno di CFI per le 494.

Nella giornata di oggi è stata svelata nello stabilimento Bombardier di Vado Ligure la 494 581 di Compagnia Ferroviaria Italiana.

La TRAXX si caratterizza per la ben nota livrea grigio chiara con frontale rosso, già vista sulle ES 64 F4, sulle ES 64 U4 e sulle recenti Vectron.

Sul lato campeggia il grande logo CFI con la scritta Compagnia Ferroviaria Italiana.

Dopo Mercitalia Rail, Captrain, GTS Rail, Dinazzano Po e Loco Italia è dunque la volta di CFI di avere le loro TRAXX. Si tratta della la prima macchina Bombardier nella storia della flotta di CFI; una seconda, la 494 582, verrà consegnata all’inizio di Marzo.

"Un altro grande passo per la crescita della nostra azienda, che continua senza sosta ad investire per cercare, in ogni modo, di far diventare sempre di più il trasporto delle merci su ferro la modalità di riferimento del presente e, soprattutto, del futuro del nostro Paese" scrive CFI.

Foto CFI