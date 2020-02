Ferrovie: il Treno Verde di Legambiente e FS arriva ad Agrigento in doppia di E.464

Lasciata Lamezia Terme e la Calabria, il Treno Verde è partito per la sua prossima tappa.

Il convoglio di Legambiente e Ferrovie dello Stato sarà domani ad Agrigento dove sosterà fino al giorno 22 febbraio.

Per l'occasione, è stato preso in carico da una coppia di E.464 e precisamente dalle E.464.334 e .231, entrambe nella livrea Intercity Giorno di Trenitalia. Un accostamento insolito e curioso per le ben note vetture caratterizzate dalla cromia blu e verde.

Per gli amanti dei numeri il treno vedeva dalla testa alla coda:

E.464.334

Bagagliaio 51 83 95-70 197-3 I-TI;

Carrozza 50 83 89-78 000-0 I-TI;

Carrozza 50 83 89-78 002-6 I-TI;

Carrozza 50 83 89-78 001-8 I-TI;

Carrozza 50 83 89-78 003-4 I-TI;

E.464.231

Questo intanto il programma di domani 20 febbraio.

Ore 11 – Inaugurazione della tappa, presentazione della campagna “Change Climate Change” e degli “Amici del Clima”

Partecipano:

Mattia Lolli , Portavoce Treno Verde

, Portavoce Treno Verde Claudia Casa , Direttrice Legambiente Sicilia

, Direttrice Legambiente Sicilia Daniele Gucciardo, Presidente Circolo Rabat Legambiente AG

Presidente Circolo Rabat Legambiente AG Raffaella Giambra, Resp. Scuola e Formazione Legambiente Sicilia

Resp. Scuola e Formazione Legambiente Sicilia Calogero Firetto, Sindaco del Comune di Agrigento

Sindaco del Comune di Agrigento Antonino Amato, Assessore alle Politiche dell’Istruzione del Comune di Agrigento

gli “Amici del Clima”:

Comune di Joppolo Giancaxio con il sindaco Angelo Giuseppe Portella

con il sindaco Angelo Giuseppe Portella Progetto “L’abbiamo imbroccata” , promosso dal Circolo Legambiente Caltanissetta, ASP Caltanissetta, Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, con 6 ristoranti e un laboratorio di analisi;

, promosso dal Circolo Legambiente Caltanissetta, ASP Caltanissetta, Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, con 6 ristoranti e un laboratorio di analisi; Campo del germoplasma dell’Ulivo nella R.N. Lago di Pergusa con il dott. AndreA Scoto del Libero Consorzio dei Comuni di Enna;

nella R.N. Lago di Pergusa con il dott. AndreA Scoto del Libero Consorzio dei Comuni di Enna; AGRIMA - Azienda agricola dell’Oasi Maria Santissima di Troina (EN)

- Azienda agricola dell’Oasi Maria Santissima di Troina (EN) AMBIENS s.r.l. di Valguarnera Caropepe (EN) – Laboratorio di ricerca applicata divenuto spazio aperto alle scuole per sperimentare il mondo delle energie rinnovabili;

di Valguarnera Caropepe (EN) – Laboratorio di ricerca applicata divenuto spazio aperto alle scuole per sperimentare il mondo delle energie rinnovabili; ne “Valguarnera punto com” con il “Gruppo d’acquisto BIO”;

con il “Gruppo d’acquisto BIO”; Coworking NEU [noi]- “ZERO Biblioteca degli oggetti” - Palermo;

“ZERO Biblioteca degli oggetti” - Palermo; Alijama b&b – Agrigento

È prevista una degustazione di pane e olio “della pace” offerti dal Libero Consorzio dei Comuni di Enna

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo. Ingresso libero

Ore 16:30 – Confronto su “Relazione su recupero di Biodiversità e contrasto ai cambiamenti climatici”.

Partecipano:

Maria Giovanna Mangione , Presidente Ordine provinciale dei Dottori agronomi di Agrigento

, Presidente Ordine provinciale dei Dottori agronomi di Agrigento Giuseppe Lo Pilato , Direttore del Giardino della Kolymbetra

, Direttore del Giardino della Kolymbetra Andrea Scoto, Libero Consorzio dei Comuni di Enna che gestisce il campo del germoplasma dell’ulivo nella R.N. Lago di Pergusa

Libero Consorzio dei Comuni di Enna che gestisce il campo del germoplasma dell’ulivo nella R.N. Lago di Pergusa Fabio Gulotta , ristorante “Terracotta” di Agrigento

, ristorante “Terracotta” di Agrigento Conduce la discussione Giuseppe Maria Amato, Legambiente Sicilia

È prevista una degustazione di arance bio del Giardino della Kolymbetra

Ore 19 – Spazio Temenos – Chiesa di San Pietro

Serata-evento “Benvenuto Treno Verde”, con proiezione del documentario “Deforestazione made in Italy”, incontro-confronto con il regista Francesco De Augustinis e con Antonino Morabito, responsabile nazionale Fauna e Benessere Animale di Legambiente.

Incursioni musicali a cura dei giovanissimi della Modern Music Band.

Apericena con menu a base di ortaggi di stagione, erbe spontanee e fiori eduli a cura del ristorante “Terracotta”.

Foto Ferrovie Online