Ferrovie: le tappe del Treno Verde 2020 di Legambiente

Sono state rese note le tappe del Treno Verde di Legambiente del 2020.

Da 32 anni il convoglio è in viaggio per cambiare il nostro Paese con una speciale mostra allestita a bordo, dedicata a studenti e cittadini, educazione ambientale, monitoraggi scientifici, incontri e approfondimenti per mettere sotto i riflettori i grandi temi ambientali e le migliori soluzioni e progetti per rendere l’Italia un paese migliore.

Nel 2020 il Treno Verde sarà dedicato al tema dei cambiamenti climatici e ospiterà a bordo i temi e gli strumenti di ChangeClimateChange, per mettere sempre di più in relazione la questione globale all’azione locale.

Queste le tappe previste:

17-18 Feb 2020 Lamezia Terme

20-22 Feb 2020 Agrigento

25-26 Feb 2020 Potenza

28-29 Feb 2020 Bari

2-4 Mar 2020 Torre Annunziata

5-7 Mar 2020 Roma Ostiense

9-10 Mar 2020 Pescara

12-13 Mar 2020 Ancona

15-17 Mar 2020 Pisa

19-21 Mar 2020 Ravenna

23-24 Mar 2020 Verona Porta Nuova

26-28 Mar 2020 Milano Porta Garibaldi

30-01 Mar/Apr 2020 Genova Piazza Principe