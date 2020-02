Ferrovie: gli Alfa 2 dell'Emilia Romagna tornano in Campania

Tornano al sud i convogli Alfa prestati da EAV all'Emilia Romagna.

Qualche tempo fa è stato infatti trasferito l'ETR 243 001 mentre nella giornata di venerdì scorso è stata la volta dell'ETR 243 006.

Due mezzi che avevano prestato servizio, invero con qualche critica, sulle linee emiliane per sopperire alla mancanza di convogli di Tper e per ricambiare un "favore" ricevuto tempo prima da EAV ma che ora fanno ritorno in Campania.

Inevitabilmente, visto che la situazione rotabili in regione va sì migliorando di mese in mese ma è ancora abbastanza complicata e qualsiasi mezzo è molto utile alla causa.

Per la cronaca la trazione dall'Emilia Romagna alla Campania è stata curata da una E.652 di Mercitalia Rail. Nella foto, di Alessandro Valeri, il treno è ripreso durante una sosta a Orte.